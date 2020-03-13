Рязанских бойцов Росгвардии проверят на честность – даже без их согласия

13 Март 2020 2020-03-13T13:22:09+03:00

Детектор лжи ждет и тех, кто только вступает в ряды этой силовой структуры

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Эту проверку будущие военнослужащие проходят с 2017 года. Для каждого – свой список вопросов.

- Перед тем как проводить полиграф, я, как специалист, провожу первоначальную беседу, - рассказал журналистам ГТРК «Ока» психолог-полиграфолог Никита Ейсик. - Беседа длится минимум час-полтора, 80% информации я должен уже от кандидата узнать.

До недавнего времени проходить проверку на полиграфе бойцы Росгвардии и сотрудники ведомства должны были только по добровольному согласию. Теперь тесту на честность подвергнутся все без исключения. Новый закон одобрил Совет Федерации. Кто не захочет пройти испытание – уволят. Власти считают, что нововведение уменьшит коррупциогенную составляющую в рядах Росгвардии. Если кандидат не пройдет тест на честность, то он так и останется кандидатом.

Кстати, проверку на честность проходят и некоторые сотрудники Центробанка, но только по добровольному согласию. Детектор лжи применяют и при трудоустройстве в организации, работающих на «оборонку».

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ИСТОЧНИК KP.RU