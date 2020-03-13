2020-03-13T12:44:36+03:00
Происшествия

В ДТП с Toyota и двумя автобусами в Рязани есть пострадавший

Авария случилась на Куйбышевском шоссе и стала одной из трех за минувшие сутки
Поделиться:
Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:

12 марта около 20.00 на Куйбышевском шоссе в Рязани в ДТП попали Toyota Camry и два микроавтобуса, курсирующих по городским маршрутам. В УМВД по Рязанской области рассказали подробности инцидента.

Вблизи дома 42б легковой автомобиль под управлением 65-летнего жителя Рязани столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ», а потом по инерции еще и с «ПАЗиком». В результате пострадал один человек - водитель Toyota, его доставили в медучреждение.

Всего за сутки в 3 ДТП 1 человек погиб и 5 получили различные травмы. Авария с летальным исходом, напомним, случилась под Касимовом.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О голосовании по поправкам в Конституцию РФ рязанцев известят за 300 тысяч рублей
Сотрудники рязанского Роспотребнадзора уже проверили более 200 человек на коронавирус
«Ростелеком» представил решение по автоматизации вывоза мусора в Рязани
Рязанских бойцов Росгвардии проверят на честность – даже без их согласия
В ДТП с Toyota и двумя автобусами в Рязани есть пострадавший
В Касимове произошел серьезный конфликт из-за собаки
Рязанец уже точно поедет на майский чемпионат Европы-2020 по тхэквондо
Из-за ветра в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды
В Рязани в память о людях и событиях установят 4 мемориальные доски
Только за два месяца рязанцев дистанционно обманули на 15 млн рублей
УФАС заставило администрацию Рязани расторгнуть договор с санаторием «Старица»
На окраине Рязани произошло массовое ДТП с участием автобусов
Любимов пообещал Прилепину, что в Рязани появится «Есенин-центр»
Рязанка 6 лет отказывалась от операции, а когда решилась, ей вырезали опухоль в 30 кг