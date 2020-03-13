В ДТП с Toyota и двумя автобусами в Рязани есть пострадавший

13 Март 2020 2020-03-13T12:44:36+03:00

Авария случилась на Куйбышевском шоссе и стала одной из трех за минувшие сутки

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12 марта около 20.00 на Куйбышевском шоссе в Рязани в ДТП попали Toyota Camry и два микроавтобуса, курсирующих по городским маршрутам. В УМВД по Рязанской области рассказали подробности инцидента.

Вблизи дома 42б легковой автомобиль под управлением 65-летнего жителя Рязани столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ», а потом по инерции еще и с «ПАЗиком». В результате пострадал один человек - водитель Toyota, его доставили в медучреждение.

Всего за сутки в 3 ДТП 1 человек погиб и 5 получили различные травмы. Авария с летальным исходом, напомним, случилась под Касимовом.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU