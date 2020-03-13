В ДТП с Toyota и двумя автобусами в Рязани есть пострадавший
12 марта около 20.00 на Куйбышевском шоссе в Рязани в ДТП попали Toyota Camry и два микроавтобуса, курсирующих по городским маршрутам. В УМВД по Рязанской области рассказали подробности инцидента.
Вблизи дома 42б легковой автомобиль под управлением 65-летнего жителя Рязани столкнулся с микроавтобусом «ГАЗ», а потом по инерции еще и с «ПАЗиком». В результате пострадал один человек - водитель Toyota, его доставили в медучреждение.
Всего за сутки в 3 ДТП 1 человек погиб и 5 получили различные травмы. Авария с летальным исходом, напомним, случилась под Касимовом.
Фото: УМВД по Рязанской области.
Фото: УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU