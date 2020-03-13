2020-03-13T11:26:12+03:00
Происшествия

В Касимове произошел серьезный конфликт из-за собаки

На одного из его участников заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством»
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

26-летний житель Касимова со своей семьей выгуливал собаку недалеко от дома. Она подбежала к сидевшей поодаль компании, которые ее стали пугать. Собака заметно испугалась, а ее хозяйка сделала замечание веселящимся от испуга мужчинам. Ее супруга, что вполне объяснимо, задело далеко не джентльменское поведение. Он попросил изменить тон и извиниться.

46-летнего касимовца поведение молодого человека не столько возмутило, сколько придало бравады и уверенности в себе. Чтобы не упасть в глазах своих приятелей, он продемонстрировал семье травматический пистолет и пригрозил им расправой. Так описывает случившееся пресс-служба регионального УВД.

Дуэли не состоялось – у молодого человека оружия не было. Он просто позвонил в полицию. Участковые уполномоченные полиции усмирили дебошира, изъяв «травмат».

В отношении касимовца, переступившего черту закона, возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У охранника ЧОП в поезде под Рязанью украли служебный пистолет

Мужчину задержали в этот же день. Он полностью признал вину в хищении огнестрельного оружия (подробнее)

Ночь, женщина, лошадь, пистолет и трое мужчин на рязанской дороге

Нетривиальная история со стрельбой и помощью пострадавшей наезднице произошла на скопинской дороге (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О голосовании по поправкам в Конституцию РФ рязанцев известят за 300 тысяч рублей
Сотрудники рязанского Роспотребнадзора уже проверили более 200 человек на коронавирус
«Ростелеком» представил решение по автоматизации вывоза мусора в Рязани
Рязанских бойцов Росгвардии проверят на честность – даже без их согласия
В ДТП с Toyota и двумя автобусами в Рязани есть пострадавший
В Касимове произошел серьезный конфликт из-за собаки
Рязанец уже точно поедет на майский чемпионат Европы-2020 по тхэквондо
Из-за ветра в Рязанской области объявили «оранжевый» уровень опасности погоды
В Рязани в память о людях и событиях установят 4 мемориальные доски
Только за два месяца рязанцев дистанционно обманули на 15 млн рублей
УФАС заставило администрацию Рязани расторгнуть договор с санаторием «Старица»
На окраине Рязани произошло массовое ДТП с участием автобусов
Любимов пообещал Прилепину, что в Рязани появится «Есенин-центр»
Рязанка 6 лет отказывалась от операции, а когда решилась, ей вырезали опухоль в 30 кг