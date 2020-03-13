В Касимове произошел серьезный конфликт из-за собаки

13 Март 2020 2020-03-13T11:26:12+03:00

На одного из его участников заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством»

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26-летний житель Касимова со своей семьей выгуливал собаку недалеко от дома. Она подбежала к сидевшей поодаль компании, которые ее стали пугать. Собака заметно испугалась, а ее хозяйка сделала замечание веселящимся от испуга мужчинам. Ее супруга, что вполне объяснимо, задело далеко не джентльменское поведение. Он попросил изменить тон и извиниться.

46-летнего касимовца поведение молодого человека не столько возмутило, сколько придало бравады и уверенности в себе. Чтобы не упасть в глазах своих приятелей, он продемонстрировал семье травматический пистолет и пригрозил им расправой. Так описывает случившееся пресс-служба регионального УВД.

Дуэли не состоялось – у молодого человека оружия не было. Он просто позвонил в полицию. Участковые уполномоченные полиции усмирили дебошира, изъяв «травмат».

В отношении касимовца, переступившего черту закона, возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU