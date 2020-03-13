Рязанец уже точно поедет на майский чемпионат Европы-2020 по тхэквондо

13 Март 2020 2020-03-13T11:06:47+03:00

Андрей Канаев - первый в истории рязанского тхэквондо чемпион страны. Фото из личного архива спортсмена.

Воспитанник спортшколы «Юпитер» стал третьим на престижном международном турнире в Эйндховене

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Международный рейтинговый турнир по тхэквондо (олимпийская версия ВТФ) среди мужчин и женщин «47th Dutch Open Taekwondo Championships 2020» состоялся в Эйндховене. В составе национальной команды России выступал воспитанник рязанской СДЮСШОР «Юпитер» Андрей Канаев. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

19-летний рязанец завоевал «бронзу» в весе до 63 кг, в котором за победу бились 28 спортсменов. Это достижение, принесшее рязанскому бойцу 3 балла в его личный рейтинг, окончательно забронировала за ним путевку на дебютный для него майский чемпионат Европы-2020.

Подчеркнем, что воспитанник Шахоба Саидова, Екатерины Трубициной и Сергея Косьяненко – первый в истории рязанского тхэквондо чемпион России 2019 года. Мастер спорта России международного класса Андрей Канаев трижды кряду стал победителем рейтинговых международных турниров, он – победитель и призер первенств мира и Европы среди кадетов-юношей-юниоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU