2020-03-13T09:42:57+03:00
Общество

В Рязани в память о людях и событиях установят 4 мемориальные доски

Также есть предложение разместить у кремля камень с текстом из Следованной Псалтыри об основании города
Антон КОНОВАЛОВ
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11 марта в Рязани заседала топонимическая комиссия. Обсуждалась установка в областном центре нескольких мемориалов, в том числе памятных досок.

Так, коллектив конструкторского бюро «Глобус» обратился с тем, чтобы увековечить на своем здании имя сотрудника предприятия Алексея Ларионова, который в 1945 году получил звание Героя Советского Союза.

- Алексей Ларионов — командир роты 12-го гвардейского стрелкового полка, гвардии капитан. Участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы. 14 июля 1944 года в числе первых форсировал реку Неман. Обеспечил захват ротой плацдарма, отражение вражеских контратак и переправу главных сил полка, - сообщает rgdrzn.ru.

Памятную доску в честь конструктора оружия Николая Макарова предложили разместить на Рязанском железнодорожном колледже, в стенах которого создатель знаменитого пистолета учился в начале 1930-х. А на одном из учебных корпусов может появиться напоминание, что в 1942 году там размещали эвакуированных из блокадного Ленинграда.

На Радищева, 28, (в здании располагаются администрация и гордума) увековечат событие вековой давности: здесь в 1920 году на литературном вечере выступал Лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак.

Кроме того, председатель топонимической комиссии Николай Булычев предложил установить на территории Рязанского кремля камень с текстом из Следованной Псалтыри об основании города. Мероприятие планируется приурочить к 925-летию Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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