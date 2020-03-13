Только за два месяца рязанцев дистанционно обманули на 15 млн рублей

13 Март 2020 2020-03-13T09:08:11+03:00

Сразу 17 эпизодов мошенничества вменяют 17-летнему парню, который действовал под видом покупателя на сайте объявлений

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В Рязанской области участились случаи дистанционного мошенничества, предупреждает региональное УМВД. Только за январь-февраль со счетов потерпевших пропало около 15 млн рублей. Возбуждено 167 уголовных дел.

Сразу 17 эпизодов вменяют 17-летнему парню, который под видом покупателя на Avito выуживал у владельцев товаров информацию, подключался к чужим мобильным банкам и выводил средства. Всего за два месяца полиция насчитала 86 телефонных аппаратов, с которых злоумышленники звонили клиентам крупных российских банков. Кстати, с помощью выше упомянутого сайта объявлений с начала 2020-го мошенники провернули уже 33 аферы.

- Установлено, что наибольшее количество преступлений совершено с использованием IP-телефонии с номерами 8-800, 8-495, 8-499. Только за февраль текущего года по преступлениям такого рода возбуждено 45 уголовных дел, - рассказали в пресс-службе УМВД.

В свою очередь, начальник отдела по раскрытию мошенничеств и преступлений в сфере высоких технологий уголовного розыска Андрей Тужик предостерег: «Никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт!».

ИСТОЧНИК KP.RU