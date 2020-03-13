УФАС заставило администрацию Рязани расторгнуть договор с санаторием «Старица»

13 Март 2020 2020-03-13T06:13:27+03:00

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Передача санаторию «Старица» земельных участков для их облагораживания и уборки прошла с нарушением антимонопольного законодательства. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Рязанской области.

Напомним, ранее антимонопольщики выявили признаки нарушения законодательства при передаче санаторию «Старица» двух земельных участков, прилегающих к территории самого санатория. Участки переданы на основании соглашения, заключенного между Дирекцией благоустройства Рязани и оздоровительной организацией.

Согласно документам, цель соглашения - благоустройство и содержание в надлежащем состоянии земельных участков вблизи санатория. Вместе с тем санаторию предоставлялось право использовать на указанной земле нестационарные объекты, которые активно использовались в предпринимательской деятельности.

«При условиях полного отсутствия конкуренции такое использование государственных ресурсов противоречит требованиям антимонопольного законодательства», — отметили в УФАС.

В связи с этим антимонопольный орган выдал Дирекции благоустройства Рязани предупреждение о необходимости расторжения соглашения, заключенного с санаторием «Старица». Не согласившись с предупреждением, санаторий обжаловал его в судебном порядке, но суд жалобу не удовлетворил.

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ИСТОЧНИК KP.RU