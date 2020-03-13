На окраине Рязани произошло массовое ДТП с участием автобусов

13 Март 2020 2020-03-13T05:54:24+03:00

На Куйбышевском шоссе столкнулись ГАЗ, ПАЗ и Toyota Camry. В аварии пострадал один человек

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Вечером 12 марта на Куйбышевском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобусов, сообщает RZN_Life.

По предварительным данным, сначала автомобиль Toyota Camry на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом ГАЗ, а потом с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП, травмировался 64-летний водитель иномарки. Никто из пассажиров автобусов не пострадал.

Отмечается, что «ПАЗик» двигался по седьмому маршруту, а ГАЗ – из Рязани в Александро-Невский.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU