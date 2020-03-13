На окраине Рязани произошло массовое ДТП с участием автобусов
Вечером 12 марта на Куйбышевском шоссе произошло массовое ДТП с участием автобусов, сообщает RZN_Life.
По предварительным данным, сначала автомобиль Toyota Camry на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом ГАЗ, а потом с автобусом ПАЗ.
В результате ДТП, травмировался 64-летний водитель иномарки. Никто из пассажиров автобусов не пострадал.
Отмечается, что «ПАЗик» двигался по седьмому маршруту, а ГАЗ – из Рязани в Александро-Невский.
К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало. Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU