В регионе появятся общественные экологические инспекторы

12 Март 2020 2020-03-12T18:24:52+03:00

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11 марта в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялось расширенное заседание общественного совета партпроекта «Единой России» «Чистая страна». Были определены планы и задачи на текущий год, участники обсудили основные направления деятельности.

Депутат Рязанской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Татьяна Баринова рассказала о работе «Школы жилищного просвещения». Обучение проходит на базе Дома общественных организаций.

— Занятия в школе носят добровольный характер, каждый слушатель может выбрать для себя интересующие темы. По глобальным темам проводятся семинары. После завершения обучения для слушателей, регулярно посещавших занятия, предусмотрена выдача сертификата об окончании курса. Наиболее активные и грамотные потребители жилищно-коммунальных услуг могут пройти контрольное тестирование и получить удостоверение общественного жилищного инспектора, — сообщила Татьяна Баринова.

Она предложила в рамках партпроекта «Чистая страна» организовать аналогичный образовательный проект.

— Слушатели также могли бы получать сертификат об окончании курса и удостоверение общественного экологического инспектора, — пояснила Татьяна Баринова.

Данная инициатива нашла положительный отклик у участников расширенного заседания общественного совета проекта «Единой России» «Чистая страна».

— Но у общественного экологического инспектора должны быть полномочия, мы должны взаимодействовать с различными ведомствами, тогда от нашей работы будет толк, — заметил один из участников мероприятия.

Данное направление будет детально проработано.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU