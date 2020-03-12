В жутком ДТП под Касимовом погибла женщина

12 Март 2020 2020-03-12T18:07:06+03:00

Также в результате столкновения Skoda и «Лада» пострадали три человека [видео]

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12 марта на автодороге Москва – Касимов случилась авария с летальным исходом. Поучаствовали в ней Skoda Octavia и «Лада Ларгус», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Трагедия произошла недалеко от Касимова, на 255-м километре трассы, примерно в 10.50. По предварительной информации, 28-летний водитель Skoda из Рязанской области выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности своего маневра. В результате лобового столкновения погибла 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля – уроженка Пензенской области.

Управлявшему «Ладой» 32-летнему мужчине (земляку погибшей) и еще одному его пассажиру, а также водителю Skoda понадобилась медицинская помощь.

В Касимовском районе произошло ДТП с трагическими последствиями.Оперативный репортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU