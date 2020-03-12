В Рязанской филармонии состоится концерт Стаса Пьехи
Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене!
Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.
Стас Пьеха обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути.
«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас, — я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя».
И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи!
Состоится концерт 25 марта в 19:00.
Билеты можно приобрести в Едином билетном пространстве.
Возраст 12+
ИСТОЧНИК KP.RU