2020-03-12T17:57:17+03:00
Звезды

В Рязанской филармонии состоится концерт Стаса Пьехи

Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы
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Фото: Рязанская филармония.Фото: Рязанская филармония.
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Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене!

Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.

Стас Пьеха обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути.

«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас, — я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя».

И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи!

Состоится концерт 25 марта в 19:00.

Билеты можно приобрести в Едином билетном пространстве.

Возраст 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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