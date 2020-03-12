12 Март 2020 2020-03-12T16:56:01+03:00

В Рязани выявили колбасный цех, работающий с нарушениями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприниматель не выполнил предписания Россельхознадзора и попал под штраф

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Сотрудники рязанского управления Россельхознадзора внепланово проверили ИП Агейкина, который производит в Рязани мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, сообщает пресс-служба управления. В ведомстве особо отметили, что проверка проводилась в связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания.

В итоге инспекторы установили, что предприниматель нарушения не устранил, в частности:

- не разработал и не внедрил на своем предприятии процедуры, основанные на принципах ХАССП (систематическая идентификация, оценка и управление опасными факторами – Ред.);

- не обеспечил должное декларирование выпускаемой в реализацию продукции;

- не провел и не обеспечил документирование мероприятий по дезинсекции и дератизации.

Решением Арбитражного суда Рязанской области предпринимателя признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU