В пятницу в Рязани ожидаются дождь и сильный ветер
В пятницу13 марта в Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +5...+10°С.
Кроме того, в Рязани заметно усилятся порывы ветра, которые будут достигать 20 м/с, а ночью и утром 13 марта — 23 метра в секунду.
В связи с этим региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать правила безопасности:
- не стоять под рекламными щитами, крышами домов, ЛЭП и деревьями;
- ограничить время нахождения на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU