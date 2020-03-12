2020-03-12T16:01:19+03:00
Общество

В пятницу в Рязани ожидаются дождь и сильный ветер

МЧС просит жителей города и области придерживаться простых правил безопасности
Яков РЫКОВ
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В пятницу в Рязани ожидаются дождь и сильный ветер.В пятницу в Рязани ожидаются дождь и сильный ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу13 марта в Рязанской области ожидается облачная погода. Ночью и днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью 0...+5°С, днем +5...+10°С.

Кроме того, в Рязани заметно усилятся порывы ветра, которые будут достигать 20 м/с, а ночью и утром 13 марта — 23 метра в секунду.

В связи с этим региональное управление МЧС просит рязанцев соблюдать правила безопасности:

- не стоять под рекламными щитами, крышами домов, ЛЭП и деревьями;

- ограничить время нахождения на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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