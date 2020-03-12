2020-03-12T16:16:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани на короновирус проверили семь человек с «легкими» симптомами

44 человека по состоянию на 12 марта находятся на домашнем карантине
Сергей ЛАЗУТИН
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По состоянию на 12 марта в Рязанской области в ОКБ имени Семашко на короновирус проверили семь человек. Это три россияна, приехавшие из Индии и Китая, а также четыре иностранца – граждане Китая и Камбоджи. Во всех случаях заболевание не подтвердилось, сообщил губернатор Николай Любимов.

Кроме того, рязанку, которую поместили в инфекционное отделение по приезде из Италии, выпишут сегодня-завтра, так как она тоже здорова.

Еще для 69 человек карантинные мероприятия организованы на дому, причем часть из них уже смогла выдохнуть с облегчением:

- На таком домашнем карантине еще находятся 44 человека, прибывшие из потенциально опасных в плане заболеваемости коронавирусом стран, - сказал Николай Любимов, заверив, что никакой опасности для жителей региона все еще нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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