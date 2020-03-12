В Рязани на короновирус проверили семь человек с «легкими» симптомами

12 Март 2020 2020-03-12T16:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 12 марта в Рязанской области в ОКБ имени Семашко на короновирус проверили семь человек. Это три россияна, приехавшие из Индии и Китая, а также четыре иностранца – граждане Китая и Камбоджи. Во всех случаях заболевание не подтвердилось, сообщил губернатор Николай Любимов.

Кроме того, рязанку, которую поместили в инфекционное отделение по приезде из Италии, выпишут сегодня-завтра, так как она тоже здорова.

Еще для 69 человек карантинные мероприятия организованы на дому, причем часть из них уже смогла выдохнуть с облегчением:

- На таком домашнем карантине еще находятся 44 человека, прибывшие из потенциально опасных в плане заболеваемости коронавирусом стран, - сказал Николай Любимов, заверив, что никакой опасности для жителей региона все еще нет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Для рязанцев подготовили 7 шагов по профилактике коронавируса

Санитарные врачи рассказали о первых симптомах новой инфекции и что делать при подозрениях на заболеваемость (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU