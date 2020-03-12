В Рязанской области в ночном ДТП пострадал водитель и пассажиры
В ночь с 11 на 12 марта случилось ДТП на 254 километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», Сразу после полуночи Volkswagen Golf под управлением 35-летнего жителя Захаровского района столкнулся с фурой Volvo. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовому автомобилю с полуприцепом, двигавшемуся по главной дороге. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.
Результат столкновения: водитель и пассажиры в возрасте 36, 26, 24 лет автомобиля Volkswagen Golf получили травмы. Их отправили в больницу. Судя по фотографиям с места аварии, им крупно повезло, что они остались в живых – автомобиль сильно покорежен.
В настоящий момент по этому ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU