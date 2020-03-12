В Рязани изменили схему движения маршрутки №58
С 13 марта маршрутки №58 будут ходить по измененной схеме, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
В соответствии с постановлением исполнительного органа власти, муниципальный маршрут №58М2 продлят до микрорайона Семчино. Перенос конечной остановки позволит обеспечить транспортное сообщение с Горрощей.
Кроме этого, после остановки «Барс» автобусы маршрута теперь будут следовать через следующие остановочные пункты:
- ул. Вокзальная;
- пл. Победы;
- «кинотеатр Дружба»;
- «Медгородок» в прямом и обратном направлениях.
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По словам пассажира, водитель не отреагировал на просьбы решить проблему (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU