В Рязани изменили схему движения маршрутки №58

12 Март 2020 2020-03-12T13:50:02+03:00

Автобусы будут следовать до Семчино с рядом новых остановок

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С 13 марта маршрутки №58 будут ходить по измененной схеме, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В соответствии с постановлением исполнительного органа власти, муниципальный маршрут №58М2 продлят до микрорайона Семчино. Перенос конечной остановки позволит обеспечить транспортное сообщение с Горрощей.

Кроме этого, после остановки «Барс» автобусы маршрута теперь будут следовать через следующие остановочные пункты:

- ул. Вокзальная;

- пл. Победы;

- «кинотеатр Дружба»;

- «Медгородок» в прямом и обратном направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU