2020-03-12T13:50:02+03:00
Общество

В Рязани изменили схему движения маршрутки №58

Автобусы будут следовать до Семчино с рядом новых остановок
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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С 13 марта маршрутки №58 будут ходить по измененной схеме, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

В соответствии с постановлением исполнительного органа власти, муниципальный маршрут №58М2 продлят до микрорайона Семчино. Перенос конечной остановки позволит обеспечить транспортное сообщение с Горрощей.

Кроме этого, после остановки «Барс» автобусы маршрута теперь будут следовать через следующие остановочные пункты:

- ул. Вокзальная;

- пл. Победы;

- «кинотеатр Дружба»;

- «Медгородок» в прямом и обратном направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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