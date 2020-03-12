Ушел из жизни клирик Рязанской епархии диакон Анатолий Жутаев

12 Март 2020 2020-03-12T12:07:41+03:00

С 1995 года отец Анатолий служил в Никольском храме города Рыбное

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На 88 году жизни скончался клирик Рязанской епархии диакон Анатолий Жутаев, сообщает епархиальная пресс-служба. Служил отец Анатолий в Никольском храме города Рыбное, но в последние годы, по состоянию здоровья, он уже не участвовал в богослужениях.

Отпевали новопреставленного диакона Анатолия в Никольском храме.

ДОСЬЕ «КП»

Отец Анатолий (Жутаев) уроженец города Спасска.

Окончил Рязанское художественное училище и позже Московский полиграфический институт по специальности художник-график.

В 1995 году был рукоположен в сан диакона архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном. С того времени и служил в Никольском храме.

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ИСТОЧНИК KP.RU