Прямо во время награждения рязанский футболист сделал предложение избраннице

12 Март 2020 2020-03-12T10:49:27+03:00

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Финальные матчи чемпионата города Рязани по мини-футболу сезона 2020 года прошли 9 марта в спортивном комплексе «Арена-Атрон». В соревнованиях приняли участие свыше одной тысячи спортсменов-любителей: 78 футбольных команд, разбитых на пять дивизионов. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Во время церемонии награждения произошел неожиданный, но очень приятный, для одной из зрительниц случай. Лучший игрок Первого дивизиона, футболист команды МФК «Азард Групп» Александр Бастрыкин сделал предложение своей избраннице.

Некоторые итоги самого массового зимнего турнира в областном центре таковы:

Высший дивизион:

I место – «Мэдисон»

II место – «Бордер»

III место – «Автоимпорт»

Лучший бомбардир – Руслан Сафоян

Лучший вратарь – Руслан Гусейнов

Лучший защитник –Вячеслав Филин Вячеслав

Лучший игрок – Алексей Попов Алексей

Все подробности можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU