Рязанца, надругавшегося над 9-летней дочерью, взяли под стражу

12 Март 2020 2020-03-12T10:48:48+03:00

О преступлении, которое произошло еще два года назад, следователям стало известно только сейчас. Но им хватило доказательств, чтобы взять педофила под стражу

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Следователи Рязанского МСО предъявили обвинение 52-летнему мужчине за совершение «иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По данным следствия, обвиняемый в 2018 году надругался над девятилетней дочерью, которая в силу возраста не могла понимать «характер и значение совершаемых с ней действий».

Несмотря на то, что о преступлении следователям стало известно только спустя два года, во время выяснений обстоятельств по другому уголовному делу, СК хватило фактов для подачи ходатайства о заключении обвиняемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU