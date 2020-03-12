2020-03-12T09:07:04+03:00
Происшествия

В Рязанской области исчез молодой человек со шрамом

Местонахождение Сергея Дмитриева остается неизвестным с 7 марта
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ПО "Лиза Алерт".Фото: ПО "Лиза Алерт".
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помочь в поисках 28-летнего Сергея Дмитриева из поселка Тума Клепиковского района. Местонахождение молодого человека остается неизвестным с 7 марта, сообщается в опубликованной ориентировке.

Приметы пропавшего: рост 183 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Кроме того, узнать его можно по шраму на виске. Одет мужчина был во все черное – куртку, спортивные штаны и резиновые полусапоги с болоньевым верхом.

С любой информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев (контакты инфорга – по ссылке выше).

ИСТОЧНИК KP.RU

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