На улице Семена Середы двое мужчин избили семейную пару

12 Март 2020 2020-03-12T08:50:42+03:00

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Днем 11 марта у дома №27 по улице Семена Середы двое неизвестных избили семейную пару, сообщает рязанка Майя Барсова в паблике «Рязань».

«Двое пьяных мужчин накинулись на мужчину с ребенком, мы с мужем решили заступиться за него, но те уже бросились и на нас. Меня ударили пару раз, а мужу досталось больше (один его держал, другой бил). В результате мой муж получил сотрясение мозга и сильные ушибы. После я позвонила в полицию, эти двое узнали о звонке и быстро скрылись», — написала участница уличной драки.

Сейчас пострадавшая вместе с мужем ищут свидетелей происшествия.

К настоящему времени официальных комментариев о драке на улице Середы не поступало. Подробности уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU