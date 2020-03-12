Палатку в центре Рязани, где продавали спиртное, вновь демонтировали

12 Март 2020 2020-03-12T07:45:36+03:00

Жители Сенной улицы обрели тишину и спокойствие, насколько надолго – не знают. Ведь прецедент уже был

Изменить размер текста: A A

На Сенной улице по ночам собирались шумные компании. Причина объяснялась легко: там стояла палатка, где с наступлением сумерек продавали спиртное.

По просьбам жителей ее первый раз демонтировали силами префектуры Советского округа в сентябре прошлого года и вывезли. Но предприимчивые торговцы вновь развернули незаконную торговлю. Местные жители обратились в полицию, и сказали журналистам, что сделают это еще раз, если палатка вновь появится. Какие меры воздействия были предприняты соответствующими органами в отношении самих предпринимателей, сайт ГТРК «Ока» не сообщает.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанка незаконно торговала спиртным в столовой

Полиция повторно уличила ее в этом – теперь ей грозит уголовное наказание (подробнее)

Против рязанки, продававшей спиртное из квартиры, возбудили уголовное дело

52-летняя женщина во второй раз попалась на этом нарушении (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU