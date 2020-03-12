Палатку в центре Рязани, где продавали спиртное, вновь демонтировали
На Сенной улице по ночам собирались шумные компании. Причина объяснялась легко: там стояла палатка, где с наступлением сумерек продавали спиртное.
По просьбам жителей ее первый раз демонтировали силами префектуры Советского округа в сентябре прошлого года и вывезли. Но предприимчивые торговцы вновь развернули незаконную торговлю. Местные жители обратились в полицию, и сказали журналистам, что сделают это еще раз, если палатка вновь появится. Какие меры воздействия были предприняты соответствующими органами в отношении самих предпринимателей, сайт ГТРК «Ока» не сообщает.
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ИСТОЧНИК KP.RU