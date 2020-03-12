2020-03-12T07:45:36+03:00
Общество

Палатку в центре Рязани, где продавали спиртное, вновь демонтировали

Жители Сенной улицы обрели тишину и спокойствие, насколько надолго – не знают. Ведь прецедент уже был
Антон ВОХЕЧ
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Палатку демонтировали. Надолго ли? Фото: сайт ГТРК «Ока»Палатку демонтировали. Надолго ли? Фото: сайт ГТРК «Ока»
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На Сенной улице по ночам собирались шумные компании. Причина объяснялась легко: там стояла палатка, где с наступлением сумерек продавали спиртное.

По просьбам жителей ее первый раз демонтировали силами префектуры Советского округа в сентябре прошлого года и вывезли. Но предприимчивые торговцы вновь развернули незаконную торговлю. Местные жители обратились в полицию, и сказали журналистам, что сделают это еще раз, если палатка вновь появится. Какие меры воздействия были предприняты соответствующими органами в отношении самих предпринимателей, сайт ГТРК «Ока» не сообщает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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