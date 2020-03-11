Рязань принимает первенство ЦФО по тхэквондо олимпийской версии ВТФ

11 Март 2020 2020-03-11T19:48:38+03:00

В город на Оке приехали около двухсот бойцов из 13 областей Центральной России

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11 марта на спортивной арене «Акдемии единоборств» состоялось торжественное открытие первенства Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ (олимпийская версия). Об этом сообщила пресс-служба министерства ФК и спорта Рязанской области.

В Рязань показать свое мастерство приехали чуть менее двухсот бойцов в возрасте до сепнадцати лет из 13 областей центра России. Команду хозяев соревнований представляют воспитанники спортивных школ «Академия единоборств», «Юпитер» и «Витязь».

Отметим, что в церемонии открытия принял участие старший тренер юношеской сборной России, представитель Союза тхэквондо России в ЦФО, главный тренер сборной команды Рязанской области Сергей Косьяненко. Именно он был одним из основоположников школы этого вида единоборств в нашем регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU