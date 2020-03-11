Рязань принимает первенство ЦФО по тхэквондо олимпийской версии ВТФ
11 марта на спортивной арене «Акдемии единоборств» состоялось торжественное открытие первенства Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ (олимпийская версия). Об этом сообщила пресс-служба министерства ФК и спорта Рязанской области.
В Рязань показать свое мастерство приехали чуть менее двухсот бойцов в возрасте до сепнадцати лет из 13 областей центра России. Команду хозяев соревнований представляют воспитанники спортивных школ «Академия единоборств», «Юпитер» и «Витязь».
Отметим, что в церемонии открытия принял участие старший тренер юношеской сборной России, представитель Союза тхэквондо России в ЦФО, главный тренер сборной команды Рязанской области Сергей Косьяненко. Именно он был одним из основоположников школы этого вида единоборств в нашем регионе.
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ИСТОЧНИК KP.RU