2020-03-11T19:25:12+03:00
Политика

Захар Прилепин примет участие в заседании Рязанской облдумы

А 15 марта в Москве пройдет мероприятие «Крымская весна» недавно созданного писателем движения «ЗА ПРАВДУ»
Иван АНТОНОВ
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Захар Прилепин вдумчиво подходит к любому делу.Захар Прилепин вдумчиво подходит к любому делу.Фото: Павел АВЕРИН
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Писатель Захар Прилепин приедет 12 марта в Рязань и примет участие в заседании областной Думы. Эту информацию он подтвердил по телефону журналисту «КП-Рязань».

Прилепин приедет в качестве участника рабочей группы по подготовке поправок в действующую Конституцию России. Напомним, что уроженец рязанской земли, писатель и публицист стал депутатом Государственной Думы и вступил в ОНФ, где курирует сектор культуры. Полгода назад он, как «фронтовик», приезжал в Рязань специально для того, чтобы обсудить положение вещей с охраняемой зоной «Есенинская Русь». В начале февраля текущего года Прилепин начал формировать движение «ЗА ПРАВДУ», первое масштабное мероприятие которого состоится в Москве 15 марта.

10 марта на заседании регионального правительства было решено, что будут приняты изменения в региональный закон, которые позволяют начать разработку научно-проектной документации по уточнению и корректировке предмета охраны и границ достопримечательного места.

12 марта на очередном заседании Рязанской областной Думы глава региона Николай Любимов отчитается перед парламентариями за проделанную работу в 2019 году. Далее народные избранники обсудят поправки в действующую Конституцию страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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