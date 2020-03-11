2020-03-11T18:41:11+03:00
Общество

В Рязани закрыли на карантин из-за ОРВИ 25 классов в 14 школах

Не «отстают» от школяров и дошколята: на карантине также три группы в двух детских садах
Поделиться:
Наиболее распространенная надпись в полутора дестятках рязанских школ. Фотоархив «КП».Наиболее распространенная надпись в полутора дестятках рязанских школ. Фотоархив «КП».
Изменить размер текста:

Целый ряд общеобразовательных школ Рязани закрыли на карантин: №№ 5, 9, 16, 17, 37, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 61, 72. В 7 школе каждый класс учится постоянно в одном помещении, не переходя из кабинета в кабинет. Эти меры приняты для того, чтобы инфекция не распространялась.

Что характерно, в «карантинном» списке нет школы №73 – как писала «Комсомолка», два класса в ней отправились в середине февраля на вынужденные каникулы.

Карантин коснулся и воспитанников детских садов. Три группы в двух дошкольных учреждениях также закрыты.

- Некоторые СМИ поспешили назвать это ограничительными мерами, - ответила на наш вопрос сотрудница пресс-службы городской администрации Рязани. – Это преувеличение – обычный карантин из-за вспышки ОРВИ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический процесс по ОРВИ проходит с умеренной интенсивностью (подробнее)

Гриппом и ОРВИ заболели более 25% учеников младших классов школы №69

Администрация Рязани объяснила, почему на недельный карантин закрыли все учебное учреждение (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязань принимает первенство ЦФО по тхэквондо олимпийской версии ВТФ
Захар Прилепин примет участие в заседании Рязанской облдумы
В Рязани закрыли на карантин из-за ОРВИ 25 классов в 14 школах
Чилийские власти разрешили рязанской туристке покинуть страну
Рязанец попытался ограбить таксиста с помощью гранаты
Рязанцы смогут заглянуть в глаза бойцам спецназа
Исследование найденных в Рязани трупов птиц исключило грипп
Мошенники от имени рязанского правительства просят деньги у предприятий
В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пассажирки выпала из автобуса на дорогу
Более полусотни рязанцев стали участниками «ПолитСтартапа»
Рязанская филармония покажет спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Романа Виктюка
На трассе в Михайловском районе УАЗ на скорости влетел в иномарку
Рязанский медик Берта Козина отметила 100-летний юбилей
В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом
На трассах в Рязанской области могут увеличить скоростной режим
В Рязани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
Рязанца лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам
Бульдозер одного из предприятий загрязнял воздух в Скопинском районе