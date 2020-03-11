В Рязани закрыли на карантин из-за ОРВИ 25 классов в 14 школах

11 Март 2020 2020-03-11T18:41:11+03:00

Наиболее распространенная надпись в полутора дестятках рязанских школ. Фотоархив «КП».

Не «отстают» от школяров и дошколята: на карантине также три группы в двух детских садах

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Целый ряд общеобразовательных школ Рязани закрыли на карантин: №№ 5, 9, 16, 17, 37, 43, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 61, 72. В 7 школе каждый класс учится постоянно в одном помещении, не переходя из кабинета в кабинет. Эти меры приняты для того, чтобы инфекция не распространялась.

Что характерно, в «карантинном» списке нет школы №73 – как писала «Комсомолка», два класса в ней отправились в середине февраля на вынужденные каникулы.

Карантин коснулся и воспитанников детских садов. Три группы в двух дошкольных учреждениях также закрыты.

- Некоторые СМИ поспешили назвать это ограничительными мерами, - ответила на наш вопрос сотрудница пресс-службы городской администрации Рязани. – Это преувеличение – обычный карантин из-за вспышки ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU