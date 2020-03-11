Чилийские власти разрешили рязанской туристке покинуть страну

11 Март 2020 2020-03-11T17:31:44+03:00

Сейчас Анастасия Ермакова вместе с мужем находятся в Аргентине, уже скоро они прибудут на родину [видео]

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Чилийские власти разрешили уроженке Рязани Анастасии Ермаковой и ее мужу Петру покинуть страну. Сейчас путешественники находятся в Буэнос-Айресе, но чтобы вернуться в России, им нужно сначала добраться до Бразилии.

Напомним, девушку с супругом задержали еще 15 января и доставили в полицейский участок за то, что они прошлись по холму с древним геоглифом в регионе Тарапака. Чилийские полицейские поместили супругов в разные камеры, надев на них наручники (читать подробнее).

«Напомню, мы перевели деньги в фонд муниципалитета в виде благотворительного взноса, после чего было слушание, на котором было принято соглашение и нам сообщили, что мы можем покинуть страну», — написала Анастасия в своем Instagram.

Кстати, изначально местная прокуратура требовала с россиян 6 млн песо с каждого (более 1 млн рублей – Ред.), но в итоге сумма значительно снизилась.

«Хотя все равно до фига я считаю», — пожаловалась путешественница.

Теперь 15 марта супруги улетают в Рио-де-Жанейро, а уже оттуда в Россию.

Отметим, Анастасия родилась и выросла в Рязани. Здесь у нее много родных и близких, но последние лет шесть-семь она живет в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU