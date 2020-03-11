2020-03-11T16:52:44+03:00
Происшествия

Рязанец попытался ограбить таксиста с помощью гранаты

«Боеприпас» оказался учебным, а вот срок подозреваемому грозит реальный
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязани задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Незадачливый рецидивист использовал предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 34-летний житель Рязанского района. Он рассказал, что забрал клиента из села Подвязье и привез в областной центр, на улицу Чкалова. Вместо оплаты пассажир достал «боеприпас» и пригрозил пустить его в дело, если водитель не отдаст ему 5 тысяч рублей.

Таксист, недолго думая, выбежал из автомобиля и позвонил, куда следует. Когда полицейские приблизились к машине, в ней никого уже не было, однако установить личность и задержать предполагаемого преступника удалось достаточно быстро. Им оказался безработный, ранее судимый за оборот наркотиков и кражу 35-летний житель села Подвязье.

Граната была учебной, а вот срок подозреваемому грозит реальный. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязань принимает первенство ЦФО по тхэквондо олимпийской версии ВТФ
Захар Прилепин примет участие в заседании Рязанской облдумы
В Рязани закрыли на карантин из-за ОРВИ 25 классов в 14 школах
Чилийские власти разрешили рязанской туристке покинуть страну
Рязанец попытался ограбить таксиста с помощью гранаты
Рязанцы смогут заглянуть в глаза бойцам спецназа
Исследование найденных в Рязани трупов птиц исключило грипп
Мошенники от имени рязанского правительства просят деньги у предприятий
В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пассажирки выпала из автобуса на дорогу
Более полусотни рязанцев стали участниками «ПолитСтартапа»
Рязанская филармония покажет спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Романа Виктюка
На трассе в Михайловском районе УАЗ на скорости влетел в иномарку
Рязанский медик Берта Козина отметила 100-летний юбилей
В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом
На трассах в Рязанской области могут увеличить скоростной режим
В Рязани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
Рязанца лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам
Бульдозер одного из предприятий загрязнял воздух в Скопинском районе