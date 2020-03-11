Рязанец попытался ограбить таксиста с помощью гранаты

11 Март 2020 2020-03-11T16:52:44+03:00

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В Рязани задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Незадачливый рецидивист использовал предмет, похожий на гранату, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 34-летний житель Рязанского района. Он рассказал, что забрал клиента из села Подвязье и привез в областной центр, на улицу Чкалова. Вместо оплаты пассажир достал «боеприпас» и пригрозил пустить его в дело, если водитель не отдаст ему 5 тысяч рублей.

Таксист, недолго думая, выбежал из автомобиля и позвонил, куда следует. Когда полицейские приблизились к машине, в ней никого уже не было, однако установить личность и задержать предполагаемого преступника удалось достаточно быстро. Им оказался безработный, ранее судимый за оборот наркотиков и кражу 35-летний житель села Подвязье.

Граната была учебной, а вот срок подозреваемому грозит реальный. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об аресте.

ИСТОЧНИК KP.RU