Рязанцы смогут заглянуть в глаза бойцам спецназа

11 Март 2020 2020-03-11T16:51:23+03:00

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В среду, 11 марта, в рязанском «Фотодоме» на улице Почтовой открылась выставка портретов офицеров спецназа управления Росгвардии по Рязанской области «Взгляд специального назначения».

Авторы работ – сотрудницы пресс-службы управления Росгвардии Мария Жарикова и Лидия Родина.

- Сотрудники ведомства в силу специфики своей работы чаще всего выполняют ее в балаклавах, - рассказывает Лидия Родина. – Фотографируя на учебно-тренировочных сборах, мы с коллегой в какой-то момент поняли, что научились узнавать людей по глазам. Принято считать, что глаза – зеркало души. Но еще более выразительным является взгляд человека. Благодаря эмоциональной окраске через взгляд обнажается вся сила и глубина человеческой души, становясь, подчас, красноречивее любых слов. Это стало для меня настолько притягательным открытием, что вместе со своей коллегой Марией Жариковой мы взялись за создание этой необычной фотоколлекции.

Лидия Родина рассказывает об идее создания выставки.

- Начали мы создавать эту выставку летом 2019 года, - продолжает рассказ коллеги Мария Жарикова. – В каких только условиях не снимали: и лежа на снегу, и по колено в воде. Рады сегодня представить вам результат нашей работы.Посетители выставки смогут ознакомиться с тридцатью портретами очень похожих по внешнему виду, но исключительно разных по внутреннему содержанию мужчин.

Выставка «Взгляд специального назначения» продлится в «Фотодоме» до 31 марта. Посетить ее можно ежедневно (кроме воскресенья) с 10.00 до 19.00. Вход свободный.

Офицер СОБР на занятии по задержанию вооруженных бандитов.

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ИСТОЧНИК KP.RU