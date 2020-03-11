Мошенники от имени рязанского правительства просят деньги у предприятий
В Рязани появился новый вид мошенничества, сообщает региональное УМВД. По данным полиции, в адрес руководителей предприятий региона поступило письмо от имени заместителя председателя правительства Рязанской области с просьбой об оказании благотворительной финансовой помощи для проведения социально-ориентированных программ.
«Доводим до вашего сведения, что правительство Рязанской области подобных писем не рассылало», — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что письма с просьбой о благотворительной помощи разослали неизвестные мошенники.
В настоящее время по данным фактам проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU