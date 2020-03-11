В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пассажирки выпала из автобуса на дорогу

11 Март 2020 2020-03-11T12:58:42+03:00

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Следователи УМВД России по Рязанской области устанавливают очевидцев происшествия, которое случилось днем 19 ноября 2019 года.

По данным полиции, недалеко от дома №4а/2 по улице Солнечной из автобуса ПАЗ выпала 69-летняя пассажирка.

Отмечается, что автобус двигался по улице Каширина в направлении улицы Солнечной. Когда автобус подъехал и открыл двери, из транспорта на дорогу выпала пенсионерка.

В результате происшествия женщина с травмами была госпитализирована.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12, корпус 1, кабинет 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU