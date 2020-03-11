Более полусотни рязанцев стали участниками «ПолитСтартапа»

11 Март 2020 2020-03-11T12:46:02+03:00

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Более полусотни жителей Рязанской области зарегистрировались в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап». Его участниками уже стали представители различных организаций социальной и медицинской сферы, работники промышленных предприятий, предприниматели, руководители и представители общественных организаций и НКО («Волонтеры Победы», «Российский союз молодежи», «Российские студенческие строительные отряды» и др.), лидеры студенческого и местного самоуправления, деятели культуры и искусства, экологические активисты и добровольцы.

В проекте активно участвуют представители «Молодой Гвардии». Так, лидер молодогвардейцев Михайловского района, депутат Совета депутатов Михайловского городского поселения Алексей Фомин считает, что «ПолитСтартап» объединяет молодых людей, которые гордятся своей малой родиной и делают все для того, чтобы она менялась к лучшему.

- Просто критиковать, говорить, что что-то не так, - это тупик. Нужно предлагать реальные решения тех или иных проблем, не бояться брать за них ответственность. Только тогда можно увидеть позитивные изменения. И «ПолитСтартап» объединяет именно таких неравнодушных людей, - сказал он.

«ПолитСтартап» — это постоянно действующий кадровый проект Всероссийской политической партии «Единая Россия», направленный на выявление молодых граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

Участникам предоставляется выбор между модулями «Политтехнолог» и «Кандидат», а также дополнительным направлением «Автор политического текста». В роли региональных наставников выступят действующие политики, известные и авторитетные политтехнологи. К федеральным наставникам, в том числе, присоединится председатель партии Дмитрий Медведев.

Регистрация в кадровом проекте «Единой России» проходит на сайте https://politstartup.er.ru/ и продлится до 5 мая. Очный этап обучения стартует с 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU