2020-03-11T12:46:02+03:00
Политика

Более полусотни рязанцев стали участниками «ПолитСтартапа»

Регистрация в кадровом проекте «Единой России» продлится до 5 мая
Поделиться:
Сайт проекта - politstartup.er.ru.Сайт проекта - politstartup.er.ru.
Изменить размер текста:

Более полусотни жителей Рязанской области зарегистрировались в кадровом проекте «Единой России» «ПолитСтартап». Его участниками уже стали представители различных организаций социальной и медицинской сферы, работники промышленных предприятий, предприниматели, руководители и представители общественных организаций и НКО («Волонтеры Победы», «Российский союз молодежи», «Российские студенческие строительные отряды» и др.), лидеры студенческого и местного самоуправления, деятели культуры и искусства, экологические активисты и добровольцы.

В проекте активно участвуют представители «Молодой Гвардии». Так, лидер молодогвардейцев Михайловского района, депутат Совета депутатов Михайловского городского поселения Алексей Фомин считает, что «ПолитСтартап» объединяет молодых людей, которые гордятся своей малой родиной и делают все для того, чтобы она менялась к лучшему.

- Просто критиковать, говорить, что что-то не так, - это тупик. Нужно предлагать реальные решения тех или иных проблем, не бояться брать за них ответственность. Только тогда можно увидеть позитивные изменения. И «ПолитСтартап» объединяет именно таких неравнодушных людей, - сказал он.

«ПолитСтартап» — это постоянно действующий кадровый проект Всероссийской политической партии «Единая Россия», направленный на выявление молодых граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

Участникам предоставляется выбор между модулями «Политтехнолог» и «Кандидат», а также дополнительным направлением «Автор политического текста». В роли региональных наставников выступят действующие политики, известные и авторитетные политтехнологи. К федеральным наставникам, в том числе, присоединится председатель партии Дмитрий Медведев.

Регистрация в кадровом проекте «Единой России» проходит на сайте https://politstartup.er.ru/ и продлится до 5 мая. Очный этап обучения стартует с 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследование найденных в Рязани трупов птиц исключило грипп
Мошенники от имени рязанского правительства просят деньги у предприятий
В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором пассажирки выпала из автобуса на дорогу
Более полусотни рязанцев стали участниками «ПолитСтартапа»
Рязанская филармония покажет спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Романа Виктюка
На трассе в Михайловском районе УАЗ на скорости влетел в иномарку
Рязанский медик Берта Козина отметила 100-летний юбилей
В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом
На трассах в Рязанской области могут увеличить скоростной режим
В Рязани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
Рязанца лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам
Бульдозер одного из предприятий загрязнял воздух в Скопинском районе