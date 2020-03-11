2020-03-11T12:17:32+03:00
Звезды

Рязанская филармония покажет спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Романа Виктюка

Инсценировка «Сны Ивана Бездомного» учитывает все булгаковские редакции романа, который создавался более 10 лет, а также политическую обстановку в то время
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Фото: Рязанская филармония.Фото: Рязанская филармония.
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Постановка Романа Виктюка учитывает все авторские редакции романа, который создавался более 10 лет, а также политическую обстановку в то время. Это третье обращение режиссера к культовому для русской литературы произведению. По сравнению с предыдущими версиями, здесь меньше романтики и больше философского осмысления феномена сталинской эпохи.

Одна из главных тем творчества Романа Григорьевича – о несовместимости любви и рабства – получает здесь неожиданное продолжение: любовь для Мастера и Маргариты – это страдание и боль. Тоталитарное общество не оставляет людям право на чувства, оно порабощает их души и превращает в жалкие марионетки.

Эта удивительная постановка заставляет задуматься о многом в своей жизни и ответить на некоторые, порою страшные вопросы. Яркое, но в то же время мрачное действие обязательно займет особое место в сердцах зрителей.

Билеты можно приобрести в Едином билетном пространстве.

Возраст 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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