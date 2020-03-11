На трассе в Михайловском районе УАЗ на скорости влетел в иномарку
Около полудня 10 марта недалеко от села Печерниковские Выселки Михайловского района 56-летний скопинец за рулем УАЗа влетел в автомобиль Hyundai Creta, который двигался впереди, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП 51-летний водитель иномарки получил травмы.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU