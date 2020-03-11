2020-03-11T11:34:08+03:00
Общество

Рязанский медик Берта Козина отметила 100-летний юбилей

До 80 лет женщина проработала в больнице скорой медицинской помощи ренгенлаборанткой
Александр РАДЫГИН
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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Рязанке Берте Моисеевне Козиной исполнилось 100 лет. До 80-летнего возраста женщина работала в больнице скорой медицинской помощи рентгенлаборанткой, сообщается на официальной странице БСМП.

До войны Берта Моисеевна успела окончить медицинское училище, и потом трудилась в одном из госпиталей Рязани, ухаживая за больными и ранеными. Когда война закончилась, Берта Козина пошла работать в больницу. На пенсию ушла в возрасте 80 лет.

До войны она окончила медицинское училище, а после победы стала работать в больнице.

Берта Моисеевна охотно делится секретом своего долголетия — здоровый образ жизни, физкультура и бассейн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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