Рязанский медик Берта Козина отметила 100-летний юбилей
Рязанке Берте Моисеевне Козиной исполнилось 100 лет. До 80-летнего возраста женщина работала в больнице скорой медицинской помощи рентгенлаборанткой, сообщается на официальной странице БСМП.
До войны Берта Моисеевна успела окончить медицинское училище, и потом трудилась в одном из госпиталей Рязани, ухаживая за больными и ранеными. Когда война закончилась, Берта Козина пошла работать в больницу. На пенсию ушла в возрасте 80 лет.
До войны она окончила медицинское училище, а после победы стала работать в больнице.
Берта Моисеевна охотно делится секретом своего долголетия — здоровый образ жизни, физкультура и бассейн.
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ИСТОЧНИК KP.RU