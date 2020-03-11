2020-03-11T11:34:50+03:00
Недвижимость

В Рязани водопроводную станцию, откуда пошел «рыбный» запах, вооружат ультрафиолетом

Обеззараживание по такой же технологии хотят проводить и на Соколовской ОВС
Сергей ЛАЗУТИН
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Окскую очистную водопроводную станцию в Рязани оснастят оборудованием для ультрафиолетового обеззараживания воды. Правда, пока в разрабатываемую для «Водоканала» инвестиционную программу на 2021-2023 году включат только разработку проекта. Аналогичная ситуация с Соколовской ОВС, которая снабжает поселки Южный и Шлаковый (там тоже планируют применять ультрафиолет для борьбы с микроорганизмами).

В перечне мероприятий по защите систем водоснабжения городская администрация требует учесть чистку Дядьковского затона, где расположена Окская ОВС, «с целью предотвращения чрезмерного заиливания и в периоды резкого понижения уровня реки Оки». Напомним, последнее обстоятельство назвали одной из причин «рыбного» запаха воды в областном центре.

Кроме того, в инвестиционную программу должна войти разработка проектно-сметной документации на станцию обезжелезивания с установками по умягчению воды на Парковой насосной станции и на три артезианские скважины в поселке Солотча.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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