В Рязани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов

11 Март 2020 2020-03-11T09:47:24+03:00

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Опубликовано постановление администрации Рязани о признании аварийными шести домов. От собственников помещений потребовали снести их за свой счет до 1 марта 2028 года. При этом перечисленные ниже адреса учтут при формировании программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Итак, в ближайшие годы уйдут в историю следующие дома:

- 6-й Коломенский пр., д. 1/65;

- ул. Космодемьянской, д. 47;

- ул. Кудрявцева, д. 32а;

- ул. Новослободская, д. 7;

- 203 км (ж/д Москва-Ростов), д. 1;

- ул. Октябрьская, д. 50.

При необходимости и наличии законных оснований людей, которые напишут соответствующие заявления, заселят в маневренный фонд.

Напомним, ранее в Рязанской области утвердили адресную программу по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы, но в нее вошли дома, получившие такой статус до 1 января 2017 года. Те дома, о которых идет речь теперь, получили заключения межведомственной комиссии в сентябре-декабре 2019-го.

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Пока же совокупный объем финансирования – 2,1 миллиарда рублей. Первый транш Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит в апреле 2020-го (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU