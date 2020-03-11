В Рязани признали аварийными и подлежащими сносу шесть домов
Опубликовано постановление администрации Рязани о признании аварийными шести домов. От собственников помещений потребовали снести их за свой счет до 1 марта 2028 года. При этом перечисленные ниже адреса учтут при формировании программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Итак, в ближайшие годы уйдут в историю следующие дома:
- 6-й Коломенский пр., д. 1/65;
- ул. Космодемьянской, д. 47;
- ул. Кудрявцева, д. 32а;
- ул. Новослободская, д. 7;
- 203 км (ж/д Москва-Ростов), д. 1;
- ул. Октябрьская, д. 50.
При необходимости и наличии законных оснований людей, которые напишут соответствующие заявления, заселят в маневренный фонд.
Напомним, ранее в Рязанской области утвердили адресную программу по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 годы, но в нее вошли дома, получившие такой статус до 1 января 2017 года. Те дома, о которых идет речь теперь, получили заключения межведомственной комиссии в сентябре-декабре 2019-го.
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Пока же совокупный объем финансирования – 2,1 миллиарда рублей. Первый транш Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит в апреле 2020-го (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU