Рязанца лишили родительских прав за миллионный долг по алиментам

11 Март 2020 2020-03-11T08:55:14+03:00

Мужчина всячески избегает встреч с ребенком, не участвует в воспитании и не помогает материально

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В Михайловском районном суде рассмотрели дело о лишении родительских прав, сообщает пресс-служба прокуратура Рязанской области.

Установлено, что в суд обратилась с иском местная жительница, которая просила лишить родительских прав отца ее несовершеннолетнего ребенка. По ее словам, мужчина ненадлежащим образом исполняет обязанность родителя по воспитанию, содержанию ребенка. Кроме того, отец всячески уклоняется от общения с ним и не помогает материально, накопив долги по алиментам на сумму 1 115 533 рубля.

Все указанные факты подтвердились в процессе судебного разбирательства.

Суд встал на сторону женщины и полностью удовлетворил ее требования.

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ИСТОЧНИК KP.RU