11 Март 2020 2020-03-11T08:12:47+03:00

Бульдозер одного из предприятий загрязнял воздух в Скопинском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во время очередной проверки прокуратура выявила нарушения экологического законодательства

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Скопинская прокуратура выявила факты ненадлежащего исполнения должностными лицами ООО «Мосбасуголь» требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Надзорный орган установил, что при эксплуатации бульдозера превышен коэффициент дымности работы двигателя, что является грубым нарушением требований ГОСТ.

В связи с этим, прокурор в отношении директора филиала ООО «Мосбасуголь» возбудил дела об административных правонарушениях, которые для рассмотрения направлены главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора по Скопинскому району.

В тот же день, для устранения нарушений генеральному директору ООО «Мосбасуголь» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU