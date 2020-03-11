Бульдозер одного из предприятий загрязнял воздух в Скопинском районе
Скопинская прокуратура выявила факты ненадлежащего исполнения должностными лицами ООО «Мосбасуголь» требований законодательства в области охраны окружающей среды.
Надзорный орган установил, что при эксплуатации бульдозера превышен коэффициент дымности работы двигателя, что является грубым нарушением требований ГОСТ.
В связи с этим, прокурор в отношении директора филиала ООО «Мосбасуголь» возбудил дела об административных правонарушениях, которые для рассмотрения направлены главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора по Скопинскому району.
В тот же день, для устранения нарушений генеральному директору ООО «Мосбасуголь» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
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ИСТОЧНИК KP.RU