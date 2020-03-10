В СК не подтвердили, что останки, найденные под Рязанью, принадлежат Екатерине Левченко
В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Рязанской области сообщили, что в управление еще не поступили данные экспертизы останков предположительно принадлежащих Екатерине Левченко, знакомой с осужденными по делу «Сети»*.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на мать Екатерины Левченко о том, что найденные 4 марта недалеко от деревни Лопухи останки принадлежат ее дочери.
Напомним, что девушка пропала осенью 2017 года и доподлинно о ее месте нахождения не известно до сих пор. Имя Екатерины Левченко, также как и ее друга Артема Дорофеева стало широко известно после того, как в СМИ появились данные о возможной причастности к их убийству фигурантов громкого уголовного дела.
Членам этой организации суд вынес приговоры - от 6 до 18 лет тюрьмы. Их обвинили в подготовке теракта. При этом обвиняемые заявили, что во время следствия их пытали силовики, желая выбить нужные показания, а само дело сфабриковано.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU