2020-03-10T17:51:40+03:00
Происшествия

В Рязани возбудили уголовное дело о загрязнении реки Рака

Предприятие по утилизации биоотходов причинило природе ущерб, который оценивается в 6 млн рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: minprirody.ryazangov.ruФото: minprirody.ryazangov.ru
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Ветеринарно-санитарный утилизационный завод, который работает в поселке Листвянка, незаконно размещал отходы на прилегающей территории. По материалам проверки предприятия возбуждено уголовное дело, сообщает Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Именно действия «Ветсанутильзавода», как считают правоохранители (и ранее областное минприроды), привели к загрязнению почвы и реки Рака. Последняя, напомним, в октябре 2019 года сменила цвет на «молочный» из-за неизвестных веществ, а несколькими месяцами ранее выше по течению в притоке Оки массово гибла рыба. Ущерб природе, который удалось связать с деятельностью ООО, оценивается в сумму более 6 млн рублей.

Напомним, предприятие специализируется на утилизации биологических отходов, в том числе трупов животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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