2020-03-10T17:12:48+03:00
Общество

Стало известно, как автомобильные госномера попали на рязанскую свалку

По данным полиции, утилизировать их должны были автосалоны
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Фото: "Рязанский формат".Фото: "Рязанский формат".
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Автомобильные госномера, которые нашли на несанкционированной свалке на окраине Рязани, выдавались автовладельцам в рамках госпрограммы «Утилизация», сообщает «АиФ-Рязань».

Согласно условиям программы, владельцы старых машин могли получить в ГИБДД временные транзитные номера, действие которых длится 20 дней. С этими номерами граждане сдавали автомобили в автосалоны, и там же покупали со скидкой новые машины.

Что касается номеров, то ответственность за их утилизацию несут автосалоны, в которые пригоняли машины.

Напомним, госномера вместе с документами обнаружили на несанкционированной свалке за автосалоном «Канищево» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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