Стало известно, как автомобильные госномера попали на рязанскую свалку
Автомобильные госномера, которые нашли на несанкционированной свалке на окраине Рязани, выдавались автовладельцам в рамках госпрограммы «Утилизация», сообщает «АиФ-Рязань».
Согласно условиям программы, владельцы старых машин могли получить в ГИБДД временные транзитные номера, действие которых длится 20 дней. С этими номерами граждане сдавали автомобили в автосалоны, и там же покупали со скидкой новые машины.
Что касается номеров, то ответственность за их утилизацию несут автосалоны, в которые пригоняли машины.
Напомним, госномера вместе с документами обнаружили на несанкционированной свалке за автосалоном «Канищево» (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU