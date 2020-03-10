2020-03-10T18:28:48+03:00
Политика

Замглавы администрации Рязани может возглавить исполнительный орган Спасского района

Игорь Тишин подал документы на конкурс. Кроме него, на должность главы районной администрации претендует еще один кандидат
Иван АНТОНОВ
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Игорь Тишин переедет в Спасск? Фото: сайт администрации Рязани.Игорь Тишин переедет в Спасск? Фото: сайт администрации Рязани.
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Кадровая ротация в верхних эшелонах рязанской власти продолжается. У Елены Сорокиной вскоре может появиться другой заместитель, курирующий экономический блок. Игорь Тишин подал документы на конкурс по замещению должности главы администрации Спасского района.

Эту информацию «КП-Рязань» подтвердили в Спасской районной Думе. Пресс-служба горадминистрации Рязани факт не подтвердила, но и не опровергла: «Все по факту».

Если это случиться, то Тишин будет третьим чиновником из областного центра, направленным «на усиление» районных администраций. Перед этим был Владимир Луканцов, из заместителей главы исполнительного органа власти Рязани отправленный руководить Шиловским районом. Затем последовала очередь Андрея Горелова. Из кабинета министра ТЭК и ЖКХ областного правительства он переместился в кресло главы администрации Рыбновского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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