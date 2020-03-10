«Вы одни из лучших в России». Рязанская ОКБ прошла сертификацию

10 Март 2020 2020-03-10T16:07:58+03:00

Аудиторы Росздравнадзора оценили в больнице организацию экстренной и неотложной помощи, уход за пациентами, их идентификацию и условия пребывания

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Рязанская Областная клиническая больница первая среди медучреждений региона прошла сертификацию Росздравнадзора. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

То, что качество и безопасность медицины в ОКБ соответствуют всем отечественным стандартам, теперь подтверждено сертификатом Росздравнадзора.

По словам аудиторов, которые проверяли работу больницы, ОКБ можно ставить в пример другим больницам.

— Вы одна из лучших клиник России по системе организации медицинской деятельности, — сказал заместитель генерального директора Национального института качества Олег Швабский. — Каждый из наших аудиторов отметил, что у коллектива есть понимание того, куда необходимо двигаться, как нужно работать, чтобы постоянно повышать качество и безопасность, а также улучшать обслуживание и снижать факторы риска для пациентов.

Отметим, что система добровольной сертификации Росздравнадзора разработана с учетом международных стандартов, в частности, стандарта JCI (США). Экспертная комиссия оценивала в ОКБ также организацию экстренной и неотложной помощи, уход за пациентами, их идентификацию и условия пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU