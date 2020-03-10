Молодой рязанец применил газовый баллончик против полицейских
В конце ноября 2019 года 29-летний рязанец, будучи в изрядном подпитии, возле жилого дома на улице профессора Никулина затеял драку с семейной парой, возвращавшейся домой. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Для разбирательства прибыли два сотрудника патрульно-постовой службы полиции, которые предложили всем участникам инцидента пройти в подъезд для объяснения обстоятельств случившегося.
Молодой человек вместо объяснений достал газовый баллончик и брызнул из него в лица патрульных. Тем самым он причинил им телесные повреждения в виде химического ожога слизистой оболочки глаз, которые относятся к категории легкого вреда, причиненного здоровью человека. Так трактует его действия прокуратура. Полицейским все же удалось задержать нарушителя правопорядка, применив силу и наручники.
Уголовное дело по обвинению молодого мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Рязани. Теперь за причинение вреда здоровью сотрудникам полиции ему грозит уголовное наказание, связанное с лишением свободы на срок до десяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU