Раздетые и больные: из-за нерадивой мамаши тяжело заболели трое детей
Рязанские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сараевского района – матери троих несовершеннолетних детей, которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию своих малышей.
Как установили инспекторы ПДН, 36-летняя женщина самоустранилась от воспитания и заботы о своих детях — 5, 6 и 7 лет.
Так, в январе-феврале этого года заболевшие дети с симптомами простуды не получили своевременной медицинской помощи, так как мать полностью самоустранилась от заботы о них. А заболели они из-за того, что выходя на улицу, одевались не по сезону.
После того, как детей поместили в районную больницу, выяснилось, что у одного из них - пневмония, у двух других - острый бронхит.
Согласно санкциям статьи 156 УК РФ, женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU