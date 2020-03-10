Раздетые и больные: из-за нерадивой мамаши тяжело заболели трое детей

10 Март 2020 2020-03-10T15:37:00+03:00

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Рязанские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сараевского района – матери троих несовершеннолетних детей, которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию своих малышей.

Как установили инспекторы ПДН, 36-летняя женщина самоустранилась от воспитания и заботы о своих детях — 5, 6 и 7 лет.

Так, в январе-феврале этого года заболевшие дети с симптомами простуды не получили своевременной медицинской помощи, так как мать полностью самоустранилась от заботы о них. А заболели они из-за того, что выходя на улицу, одевались не по сезону.

После того, как детей поместили в районную больницу, выяснилось, что у одного из них - пневмония, у двух других - острый бронхит.

Согласно санкциям статьи 156 УК РФ, женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU