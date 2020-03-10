2020-03-10T15:37:00+03:00
Происшествия

Раздетые и больные: из-за нерадивой мамаши тяжело заболели трое детей

Рязанские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сараевского района
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Раздетые и больные: из-за нерадивой мамаши тяжело заболели трое детей.Раздетые и больные: из-за нерадивой мамаши тяжело заболели трое детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Рязанские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Сараевского района – матери троих несовершеннолетних детей, которую подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию своих малышей.

Как установили инспекторы ПДН, 36-летняя женщина самоустранилась от воспитания и заботы о своих детях — 5, 6 и 7 лет.

Так, в январе-феврале этого года заболевшие дети с симптомами простуды не получили своевременной медицинской помощи, так как мать полностью самоустранилась от заботы о них. А заболели они из-за того, что выходя на улицу, одевались не по сезону.

После того, как детей поместили в районную больницу, выяснилось, что у одного из них - пневмония, у двух других - острый бронхит.

Согласно санкциям статьи 156 УК РФ, женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Головой в сугроб: как инвалида детства из Рязани лишили жилья

Больной парень с малых лет видел жестокость, живя в наркоманском притоне с отчимом и матерью-алкоголичкой, пока не встретил пожилого волонтера (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанском правительстве одобрены изменения границ «Есенинской Руси»
В СК не подтвердили, что останки, найденные под Рязанью, принадлежат Екатерине Левченко
В Рязани возбудили уголовное дело о загрязнении реки Рака
Стало известно, как автомобильные госномера попали на рязанскую свалку
Замглавы администрации Рязани может возглавить исполнительный орган Спасского района
«Вы одни из лучших в России». Рязанская ОКБ прошла сертификацию
Молодой рязанец применил газовый баллончик против полицейских
Раздетые и больные: из-за нерадивой мамаши тяжело заболели трое детей
Рязанская управляющая компания «Либер» ответит за залитие
Умер бывший замруководителя Рязанского УФАС Юрий Вагин
Прокурор Советского района Никонов в среду покидает должность
На пожаре под Рязанью погиб неизвестный мужчина
В выходные в Рязани пали два рекорда тепла подряд
Стало известно имя нового руководителя рязанской Федерации хоккея
Баста и участники благотворительного проекта исполнили мечту юной рязанки
ФК «Рязань» победил в контрольном матче на южных сборах
Почта России прокомментировала инцидент с обрушением потолка в отделении
Рязанский рецидивист пытался изнасиловать 67-летнюю пенсионерку
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
Спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» прошел в Рязани