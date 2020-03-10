Рязанская управляющая компания «Либер» ответит за залитие

10 Март 2020 2020-03-10T14:43:47+03:00

На этом настаивает прокуратура Октябрьского района – УК следила за домом на Светлом проезде недобросовестно

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На лестничной клетке в первом подъезде дома № 37 по ул. Светлый проезд имеются следы залития с кровли. А этот факт свидетельствует о нарушении Жилищного кодекса – управляющая компания ненадлежащим образом следила за содержанием общего имущества. Что, в свою очередь, приводит к ущемлению законных прав собственников жилых помещений – подчеркнула пресс-служба надзорного органа.

По выявленным фактам прокурором Октябрьского района в адрес руководства ООО «Либер» внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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ИСТОЧНИК KP.RU