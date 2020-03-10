Умер бывший замруководителя Рязанского УФАС Юрий Вагин

10 Март 2020 2020-03-10T15:21:22+03:00

Его коллеги скорбят вместе с родными и близкими

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Умер бывший заместитель руководителя Рязанского УФАС Юрий Вагин. Его коллеги выразили соболезнования на ведомственном сайте.

- Юрий Анатольевич многим людям служил ориентиром и поддержкой на жизненном пути, - пишут о покойном. - Коллектив Рязанского УФАС России скорбит вместе с родными и близкими.

Антимонопольной службе Юрий Вагин отдал почти четверть века, поступив на работу 6 сентября 1993 года. Тогда за конкуренцию на рынке и «поддержку новых экономических структур» отвечал профильный госкомитет.

Те, кто успел поработать с Юрием Анатольевичем, характеризуют его как удивительно честного, доброго, умного и отзывчивого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU