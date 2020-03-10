Умер бывший замруководителя Рязанского УФАС Юрий Вагин
Умер бывший заместитель руководителя Рязанского УФАС Юрий Вагин. Его коллеги выразили соболезнования на ведомственном сайте.
- Юрий Анатольевич многим людям служил ориентиром и поддержкой на жизненном пути, - пишут о покойном. - Коллектив Рязанского УФАС России скорбит вместе с родными и близкими.
Антимонопольной службе Юрий Вагин отдал почти четверть века, поступив на работу 6 сентября 1993 года. Тогда за конкуренцию на рынке и «поддержку новых экономических структур» отвечал профильный госкомитет.
Те, кто успел поработать с Юрием Анатольевичем, характеризуют его как удивительно честного, доброго, умного и отзывчивого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU