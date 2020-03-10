В выходные в Рязани пали два рекорда тепла подряд
8 и 9 марта 2020 года в Рязани стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. В воскресенье термометры показали +9 градусов, а на следующий день воздух прогрелся аж +9,9. Интересно, что прежний рекорд для девятого дня календарной весны был установлен сравнительно недавно - в 2016 году - и побит всего на 0,1 градуса.
Таким образом, аномальная погода подарила в марте уже три исторических максимума. Предыдущий, напомним, случился 6-го числа. Притом значение среднемесячной температуры также пока держится на рекордном уровне: +3,4 градуса к концу декады против +3,1 градуса по итогам марта 2007 года. И это при норме -2,4.
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ИСТОЧНИК KP.RU