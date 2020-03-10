На пожаре под Рязанью погиб неизвестный мужчина

10 Март 2020 2020-03-10T13:45:36+03:00

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В ночь на 10 марта в селе Кузьминское Рыбновского района загорелся нежилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила около 2 часов ночи. На место ЧП незамедлительно выехали два пожарных автомобиля и семь человек личного состава государственной противопожарной службы.

Несмотря на все усилия, строение выгорело полностью. При этом в огне погиб неизвестный мужчина, находившийся внутри. Его личность, а также причины возгорания устанавливаются.

Напомним, 7 марта на пожаре в жилом доме на улице Большая в Рязани погиб 31-летний мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU