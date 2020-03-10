2020-03-10T13:13:16+03:00
Спорт

Стало известно имя нового руководителя рязанской Федерации хоккея

Им стал бессменный президент самой массовой в России Ночной хоккейной лиги
Павел АВЕРИН
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Олег Смирнов получает поздравления. Фото:сайт регионального минспорта.Олег Смирнов получает поздравления. Фото:сайт регионального минспорта.
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Бизнесмен Олег Смирнов возглавил областную Федерацию хоккея. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Руководитель министра Рязанской области Владислав Фролов представил Смирнова 6 марта на собрании членов федерации. Бессменный руководитель Ночной хоккейной лиги в своем кратком программном выступлении отметил, что будет применять в своей работе лучшие практики развития хоккея и со всей ответственностью подходить к делу развития этого вида спорта в регионе. По его словам, работа пойдет по трем направлениям: развитие детско-юношеского, молодежного и профессионального хоккея.

По сведениям регионального минспорта, активно хоккеем в Рязанской области занимается около 4 тысяч человек. Отделение открыто во дворце спорта «Олимпийский». Также функционирует хоккейная секция в СШ «Планета спорта». Среди профессионалов регион представляет ХК «Рязань». В его структуре находится молодежная команда, она принимает участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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