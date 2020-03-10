Стало известно имя нового руководителя рязанской Федерации хоккея

10 Март 2020 2020-03-10T13:13:16+03:00

Им стал бессменный президент самой массовой в России Ночной хоккейной лиги

Изменить размер текста: A A

Бизнесмен Олег Смирнов возглавил областную Федерацию хоккея. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Руководитель министра Рязанской области Владислав Фролов представил Смирнова 6 марта на собрании членов федерации. Бессменный руководитель Ночной хоккейной лиги в своем кратком программном выступлении отметил, что будет применять в своей работе лучшие практики развития хоккея и со всей ответственностью подходить к делу развития этого вида спорта в регионе. По его словам, работа пойдет по трем направлениям: развитие детско-юношеского, молодежного и профессионального хоккея.

По сведениям регионального минспорта, активно хоккеем в Рязанской области занимается около 4 тысяч человек. Отделение открыто во дворце спорта «Олимпийский». Также функционирует хоккейная секция в СШ «Планета спорта». Среди профессионалов регион представляет ХК «Рязань». В его структуре находится молодежная команда, она принимает участие в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

МХК «Рязань» проиграл второй матч выездной серии в Твери

Подопечные Алексея Храмцова начали отыгрываться при счете 0:3 (подробнее)

ХК «Рязань» вошел в тройку худших команд регулярного чемпионата ВХЛ

Главный тренер заявил, что ему за свою работу не стыдно, и никаких оценок сезону давать не стал (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU